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Okullarda Mevlid-i Nebi etkinlikleri

Zonguldak Alaplı İlçesi Büyük Tekke Köyü Ziya Yazıcı Okulu’nda, öğrenciler tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendi.

Zonguldak Alaplı İlçesi Büyük Tekke Köyü Ziya Yazıcı Okulu'nda, öğrenciler tarafından Mevlid-i Nebi etkinlikleri düzenlendi.


Büyük Tekke Köyü Ziya Yazıcı Ortaokulu'nda öğrenci ve öğretmenler tarafından düzenlenen etkinlik, Hz. Muhammed'in hayatını anlatan slayt gösterileri yer aldı. Yapılan slayt gösterisinin ardından sonra okul öğrencilerinden , "Sevdim Seni Peygamberim" adlı şiirler okundu. Daha sonra okul öğrencilerinden oluşan ilahi grubu, ilahilerini seslendirmek üzere sahne aldı. Büyük Tekke Ziya Yazıcı İlk ve Ortaokulu'ndan Mevlid Kandili etkinlikleri kapsamında öğrencilere, kandillerini kutlayan tebrik kartları ve lokum dağıtıldı.

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