Ölen 2 işçi, kışlık kömür ihtiyacını karşılamak için madene girmiş

İşçilerden Hasan Okumuş’un ağabeyi Zekeriya Okumuş, kardeşinin kışlık kömür ihtiyacını karşılamak için madene girdiğini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki iki çocuk babası Hasan Okumuş ile 51 yaşındaki üç çocuk babası Hayrettin Akdemiroğlu girdikleri kaçak maden ocağında gazdan etkilenerek yaşamlarını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine giden AFAD ve 112 acil servis ekipleri Okumuş ve Akdemiroğlu’nun öldüğünü belirledi. Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinin ocaktan çıkarttıkları iki madencinin cansız bedeni Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

İki madencinin otopsi işlemleri sürerken Hasan Okumuş’un ağabeyi Zekeriya Okumuş, kardeşinin kışlık kömür ihtiyacını karşılamak için madene girdiğini söyledi. Ağabey Okumuş, "Sabah 06.00 sıralarında telefon açtılar. Acil Servis’te olduğunu söylediler. Kışlık kömür ihtiyacını karşılamak için girdiği ocakta kaza geçirip ölüyor. Oğlunun bir ay sonra mezuniyeti vardı. Pilot olacaktı. Yarın öğle namazını müteakip Kozlu ilçesinde defnedilecek. Diyecek başka bir şey yok” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.