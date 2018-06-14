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14 Haziran 2018 19:27

Onuk, Ramazan Bayramı’nı kutladı

AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Burhan Onuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Onuk, Ramazan Bayramı’nı kutladı

14 Haziran 2018 19:27


AK Parti Zonguldak Milletvekili adayı Burhan Onuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Mübarek Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha nihayete erdirdik. Ramazan, nefsin terbiyesiyle birlikte, fiziki açlığın manevi doygunlukla telafi edildiği, amellerin halis niyetlerle tazelenip tahkim edildiği sabır ve tevekkül ayıdır. Hemen ardından karşıladığımız bayram ise gönüllerin hürmet ve hatırlatmayla coştuğu, küslük ve dargınlıkların kavuşma ve kucaklaşmayla onarıldığı barış, kardeşlik, vuslat iklimidir. Bayramlar Türk-İslam ahlakının yaşanıp yaşatıldığı manevi ve kültürel bir varlık alanı, ortak hatıra ve hedeflerimizin nefes aldığı buluşma ve kavuşma sahasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı içtenlikle tebrik ediyor, her günümüzün bayram havasında geçmesini diliyorum."




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