Onuk, seçim gezilerine aralıksız devam ediyor

Zonguldak AK Parti Milletvekili Adayı Burhan Onuk beraberinde gençlik kolları ile birlikte seçim gezilerine devam ediyor. Seçim gezileri kapsamında İş Kur İl Müdürü Gönül Demirsu’yu makamında ziyaret eden Onuk ve beraberindekiler 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi.

Ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getiren İş Kur İl Müdürü Gönül Demirsu, Onuk’a çalışmalarında başarıla diledi. Ziyaretin ardından Onuk ve beraberindekiler kurum çalışanları tek tek gezerek 24 Haziranda yapılacak seçimlerde destek istedi.