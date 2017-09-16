Ören Mahallesi’nin sel korkusu sona eriyor

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ören Yenimahalle sakinlerine müjde verdi.

Başkan Hüseyin Uysal, yoğun yağmurlardan sonra sel baskını korkusu yaşayan Ören Yenimahalle halkının artık bu korkuyu yaşamaları için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Ören Yenimahalleye giden Başkan Uysal; “Yoğun yağmurlardan sonra bu bölgedeki halkımız geniş su kanalının yetersiz kalması nedeniyle sel baskını korkusu yaşıyorlardı. Artık bu korkuyu yaşamamaları için bir çalışma başlattık. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz yetersiz kalan bölgelere 2 binlik beton büz yerleştirme işlemlerine başladılar” dedi.

Başkan Uysal, mahalle sakinleriyle de görüşerek çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.