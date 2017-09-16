Diğer
Kategoriler
16 Eylül 2017 16:28

Ören Mahallesi’nin sel korkusu sona eriyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ören Yenimahalle sakinlerine müjde vererek sel baskını korkusundan kurtaracak projenin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Ören Mahallesi’nin sel korkusu sona eriyor

16 Eylül 2017 16:28


Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ören Yenimahalle sakinlerine müjde verdi.


Başkan Hüseyin Uysal, yoğun yağmurlardan sonra sel baskını korkusu yaşayan Ören Yenimahalle halkının artık bu korkuyu yaşamaları için çalışmalara başladıklarını açıkladı.


Ören Yenimahalleye giden Başkan Uysal; “Yoğun yağmurlardan sonra bu bölgedeki halkımız geniş su kanalının yetersiz kalması nedeniyle sel baskını korkusu yaşıyorlardı. Artık bu korkuyu yaşamamaları için bir çalışma başlattık. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz yetersiz kalan bölgelere 2 binlik beton büz yerleştirme işlemlerine başladılar” dedi.


Başkan Uysal, mahalle sakinleriyle de görüşerek çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç