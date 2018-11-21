Organ bağışı için yerin 750 metre altına indiler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli ve Hastane Müdürü İbrahim Duvarcı organ bağışına dikkat çekmek için madene indiler.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli ve Hastane Müdürü İbrahim Duvarcı, TTK Armutçuk Müessesi'nde çalışan maden işçilerini ziyaret etti. Hastane yöneticileri yaptıkları ziyarette yerin 750 metre altına inerek organ bağışının önemini, maden işçilerine ve kurum amirlerine anlattı. Türkeli ve Duvarcı yerin metrelerce altında ‘Organ Bağışı Hayat Kurtarır' adlı pankartı açarak, organ bağışına dikkat çekti. Maden işçilerinin meşakkatli ve riskli bir iş yaptıklarını yerinde gördükten sonra madenciliğin ne kadar zor bir meslek olduğunu anladıklarını ifade eden Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Vildan Türkeli, TTK Armutçuk Müessesesi amirlerine ve madencilere kendilerini dinledikleri için teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.