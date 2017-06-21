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21 Haziran 2017 16:51

Orhan Şam’dan TSO Başkanı Tetiker’e ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde futbol hayatına başlayan ve iki sezondur Gençlerbirliği forması giyen Orhan Şam, Kdz.

Orhan Şam’dan TSO Başkanı Tetiker’e ziyaret

21 Haziran 2017 16:51

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Yaşar Tetiker’i ziyaret etti.


1999 yılında Erdemirspor’da futbol hayatına başlayan kısa sürede yıldızı parlayınca Fenerbahçe’de kendisine yer bulan ve geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen Orhan Şam memleketi Kdz. Ereğli ilçesine geldi. Kdz. Ereğli’de TSO Başkanı Yaşar Tetiker’i ziyaret eden Şam, kendisine Gençlerbirliği forması hediye etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Başkanı Yaşar Tetiker “Orhan Şam kardeşimizle gurur duyuyorum. Kendisi Ereğlimizi ülke futbolumuzda temsil eden önemli bir marka ve değer. Bizler ağabeyi olarak her zaman onun yanında ve destekçisiyiz. Yeni sezonda kendisine üstün başarılar diliyorum” dedi.


Şam ile Tetiker bir süre basına kapalı olarak sohbet etti.




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