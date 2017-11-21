Orman köylülerinin yüzü ORKÖY destekleriyle gülüyor

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü de görev alanına giren Zonguldak, Bartın ve Karabük’te yaşayan orman köylülerine desteklerini sürdürüyor ve bu vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Bu çerçevede son 14 yılda çeşitli alanlarda verilen destekler ile bu illerde yaşayan orman köylülerine yaklaşık 54 milyon liralık katkı sağlandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı orman köylülerinin gelir düzeylerini artırarak bu vatandaşların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek maksadıyla geliştirdiği projeleri ara vermeden sürdürüyor. Bölgenin coğrafi şartları gözetilerek uygun projeleri hayata geçiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Zonguldak, Bartın ve Karabük’te süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, manda yetiştiriciliği, fenni arıcılık başta olmak üzere çeşitli projelere son 14 yılda yaklaşık 54 milyon liralık destek verdi. Bu desteklerin yaklaşık 10 milyon 97 bin lirası Bartın’da yaşayan 1.473 aileye, yaklaşık 15 milyon lirası Karabük’te yaşayan 1.681 aileye ve yine yaklaşık 29 milyon liralık kısmı ise Zonguldak’ta yaşayan 8.265 aileye verildi.

2017 yılında da bu illerde Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın destekleri devam etti. Birçok alanda orman köylülerine verilen destekler çerçevesinde, 2017 yılında Bartın’ da 66 aileye 1 milyon TL, Karabük’ te 94 aileye 1 milyon 458 bin TL ve Zonguldak’ ta 236 aileye 3 milyon 510 bin TL olmak üzere toplam 396 aileye 5 milyon 996 bin TL kredi ve hibe desteği sağlandı. Orman alanlarında yürütülen faaliyetlerde de orman köylülerinin emeklerinden faydalanan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, çalışan bu köylülere emekleri karşılığı belirli ödemeler yapıyor ve onlara istihdam alanları açıyor. Bu çerçevede 2017 yılında orman bakımı, gençleştirme, rehabilitasyon, ağaçlandırma ve üretim işlerinde çalışan orman köylülerine Bartın’ da 36 milyon 163 bin TL, Karabük’te 69 milyon 418 bin TL ve Zonguldak’ ta 50 milyon 498 bin TL olmak üzere 156 milyon 79 bin TL ödeme yapılacak.

Orman köylüsünün ekonomik olarak gelişmesine katkı veren bu uygulamaların bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Orman köylerinin yerinde kalkınması, büyük şehirlere göçün önlenmesi noktasında bu destekler büyük öneme sahip bulunuyor. Ayrıca bu destekler istihdama da katkı veriyor” dedi.