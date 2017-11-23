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23 Kasım 2017 14:24

Orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Zonguldak Alaplı ilçesinde bir orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı.

Orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı

23 Kasım 2017 14:24


Edinilen bilgiye göre olay Alaplı ilçesinde meydana geldi. Cumhuriyet Savcılığı’na gelen bir vatandaş, kendisinin Orman İşletme Şefliğine ait odunları ormandan çıkartırken orman muhafaza memuru C.M..’nin (54) rüşvet vermesi karşılığında göz yumacağını söylediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Seri numarası alınmış bir miktar parayı ihbarcı vatandaştan aldığı iddia edilen orman muhafaza memuru, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından ’Rüşvet ve Görevi Kötüye Kullanma’ suçlamasıyla gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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