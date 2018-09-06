Ormanlı’da fındık festivali düzenlenecek

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol 23 Eylül 2018 Pazar günü Fındık Festivali düzenleneceğini açıkladı. Başol 19.30’da başlayacak olan festivalde sanatçılar Ramazan Çelik ile Sevgi Petek’in sahne alacağını söyledi. Ormanlı Beldesi ve çevresindeki köylerde fındık üretiminin çok yaygın olduğunu ve bölgede en kaliteli fındığın yetiştiğini belirten Başol “Beldemiz ve çevresinde fındıkçılık çok yaygın. Ülke ve bölge ekonomisine burada üretilen fındık önemli bir girdi sağlıyor. Bölgemizin birinci derece geçim kaynağı da fındık olduğu için ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak, hem de yıl boyunca çalışıp emek veren halkımızı eğlendirmek için böyle bir organizasyon gerçekleştirdik” dedi.

Başol, düzenlenen festivale Ormanlı başta olmak üzere tüm bölge halkını davet ettiğini dile getirdi.