Ormanlı’nın ilçe yapılması için çalışma başlatıldı

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol 4 yıllık görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalar ile kalan sürede yapmayı planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başol “4 milyon borcu ödeyip halkımıza hizmet ettik”

Göreve gelmeden önce sorunlara vakıf olduğu için planlamayı çok kısa sürede yaptığını8 dile getiren Başol, “Biz Allah’a şükürler olsun teşkilatımızda el ele verip, vekillerimizle el ele verip Ormanlımızı ilk 2 yıl içerisinde borçsuz hale getirmeyi yeğlemiştik. 4 milyon TL’ye yakın borcumuz vardı, Allah’ta bize nasip etti borçlarımızı ödedik. 16 Haziran 2014’te biz göreve hemen başladığımızda dereyi şehre bağlayan köprümüz sel felaketinden dolayı yıkıldı. Ormanlı o zaman büyük darbe almıştı. Köprümüz maliyet olarak 400.000 TL’ ye çıktı. O zaman da hiç paramız yoktu. Ama biz Allah’a şükürler olsun ki Ormanlı esnafı, halkıyla, Almanya’da ki Ormanlılar Derneğimizin mensuplarıyla omuz omuza verdik. Bu köprüyü eski deyimle imece usulü ile yaptık. Ormanlı’da bir tane çocuk parkı dahi yoktu. Çocuk parklarımızı Allah’ şükür, bütün mahallelerimize ve Ormanlı merkezimize yaptık. Tüm mahallelerimize toplamda 35 bin metrekare taş parke yaptık. Şu anda bizim vatandaşımızın hiçbir vatandaşımız toprağa basarak evine çıkmıyor ve yolda yürümüyor. 35 bin metrekare taşın yanında anayollarımızı sıcak asfalt kaplaması yaptık. Göreve geldiğimizde okullarımız çok bakımsızdı, bazılarının alt yapı problemleri vardı. Öğretmenlerimiz, Ormanlı’da kalmayı yeğlemiyorlardı. Yaptığımız istişareler sonunda Ormanlı’nın zorunlu eğitim kapsamında alınması düşüncesi çıktı. Yaptığımız müracaat olumlu karşılandı ve Ormanlı zorunlu görev bölgesi oldu. Çok şükür şu anda 111 tane öğretmenimiz var, bin 400 öğrencimiz var. Yani eğitimde Ereğli’den fazlamız yok belki ama başa baş mücadele ediyor öğrencilerimiz. Ormanlı Merkez Okulumuz Türkiye çapında 2.oldu, 2 yıldan beri Sinitli Okulumuz Türkiye genelinde 1.oluyor. Bunlar gurur verici. Yeni evlenecek gençlerimiz için modern bir salonumuz yoktu. Geçtiğimiz yıl Allah bize nasip etti. Biz burada 718 metrekare alana bir düğün salonu yaptık. Açılışı daha gerçekleştirmedik ama Ramazan’dan bugüne hizmet veriyor. Yaklaşık 10 civarında düğün yaptık. Bu sene tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz mezuniyetlerini, balolarını bizim salonumuzda yaptılar. Şu anda biz mahallelerimizde vatandaşlarımızın oturup kalkabileceği parklar yapıyoruz. Sarıkaya Mahallemiz’ in cami önüne ihalesini yaptık, firma bu parkı gerçekleştirdi. Şimdi merkez mahallede, Şaban Sokak dediğimiz yer de onu yapmaya başladık, kamelyalar kondu. İşte 2 mahallemiz kalıyor. Seyit Ahmetli ve Sinitli’ de zaten cami önünde o tür çalışmaları yaptık. Bizim önümüzde 3 tane olmazsa olmaz projelerimizden bir tanesi dere ıslahı, bir tanesi de pompalı sistemle beraber su basıyor. Uludağ Köy dediğimiz yerde Devlet Su İşleri tarafından bir tane su barajı yapıldı. Biz de oradan su alacağız. 2019’un hakkı dediğimiz işte arıtmasıdır, kanalıdır, borusudur yapılacak. Biz cazibeli şekilde mahallemizin vatandaşlarına sağlıklı su içirmek için mücadele yapıyoruz. Üçüncüsü Ormanlı’da alt yapı projemiz var. Biz onu geçtiğimiz sene İller Bankası’na ücret ödemeden yaptırdık. Ama tabi maliyet bedeli çıkardık. Onu da ihale yapacağız. Ama tabi insanın olduğu yerde idarecilik işi bitmez. Ama benim mutlu olduğum tek şey var onu izah etmek istiyorum. Bizim düğün salonumuz 616.000+KDV’ ye ihaleye kaldı. Şükürler olsun biz hiç bir kuruş kredi kullanmadan, şu anda hiçbir borcu olmayan bir düğün salonumuzu yaklaşık 1 milyon TL’ye mal ettik.”

Ormanlı daha modern bir görünüme kavuşacak

Personel eksikliğinden dolayı zaman zaman temizlikten şikayet aldıklarını anlatan Başol, göreve geldiklerinde kullanılamaz durumda olan çöp aracının birini tamir ettirdiklerini, bir tanede hibe yolu ile aldıklarını dile getirdi. İş-kur vasıtası ile alınacak yeni personellerle birlikte bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını söyleyen Başol, ayrıca Ormanlı merkezindeki tüm kaldırım taşlarını yenileyerek beldeyi daha güzel ve modern bir görünüme kavuşturacaklarını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinde 24 saat yararlanma

Ormanlı’ya 112 ambulansı ve istasyonu kazandırdıklarını belirten Başol, şu anda 3 doktor ve 4 personeli ile hizmet veren sağlık ocağının ise 10-15 yataklı 24 saat hizmet verir hale getirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Taşocağı yolunun ihalesi yapıldı

Daha önce vatandaşların bir çok kez eylem yapıp kapattığı taşocağı yolunun 2 kilometresinin ihalesinin gerçekleştiğini, firmanın yer teslimi ile birlikte yakın zamanda çalışmalara başlayacağını anlatan Başol, bu yolun deforme olmayacak sağlam bir şekilde yapılacağını aktardı.

40 dönüm alana mesire, sosyal ve spor alanları yapılacak

Ormanlı Belediyesi olarak en büyük sıkıntılarının belediyeye yada hazineye ait yeterli arazinin bulunmayışı olduğunu ifade eden Başol, “Bizim burada Orman İşletme Şefliğimiz var. Onun hemen, derenin karşısında, ormanın içerisinde 40 dönüm kadar düz bir yer var. Bizim yazımız şu anda bakanlığımızda. Oradan 40 dönüm mesire alanı adı altında, Orman’dan yer talep ettik. Bakanlık konuyu görüşmek üzere kabul etti. Bunun içerisinde insanlarımıza mesire park alanı, sosyal aktivitesini sürdürebilecek alanlar, bir tane basketbol, bir tane futbol sahası olacak. Dereden karşıya bir köprü yapacağız. Burada Sanayi Sitesi diye kooperatifimiz var. 25 dönüm arazi üzerinde ama bir tek sosyal binası var. Onun haricinde boş, güzel bir alan. Hatta dün kongresi vardı. Gençlerimize buraya 15 dönüm yerin üzerine geçici süreliğine bir tane spor sahası yapacağım. Şu anda belediyemizde 12 tane araç var. Çöp arabaları, itfaiye, cenaze nakil aracımız var. Bir tane 2018 model bir araç daha aldık. Onu da vatandaşımıza hizmet aracı adı altında, şu anda bakım yapılıyor. Koltuklar koyarak, halkımızı çoluğuyla çocuğuyla bir yerlere taşıyabilirsek öyle bir şey yapacağız. 2019 yılında Allah bize nasip ederse Ormanlı’nın alt yapısını çözeceğiz. Ormanlı’ya kapalı spor salonu yapacağız, gençlerimize futbol sahası da yapacağız” dedi.

“En büyük idealim Ormanlı’yı ilçe yapmak”

En büyük idealinin Ormanlı’yı ilçe yapmak olduğunu belirten Başol, bunun için gerekli müracaatı yaptığını ifade etti. Başol konuşmasında şunları dile getirdi; “En büyük ideallerimden bir tanesi biz Ormanlı’yı ilçe yapacağız, idealimiz o. Ben çok mücadeleler verdim vekillerimle beraber. İç İşleri Bakanlığı, talebimizi değerlendirmek üzere kabul ettiği, bize yazısı da geldi. Önümüzdeki Bakanlar Kurulu, yeni sistem hükümetinde bizim 1.dereceden Ormanlı’yı ilçe yapmak olacak inşallah.”

“24 Haziran’da halkımız gerekeni yaptı, bende mahcup etmeyeceğim”

Belediye dükkânlarında faaliyet gösteren esnaflardan biraz sabırlı olmalarını isteyen Başkan Başol, sorunu bildiğini ve onların talepleri doğrultusunda da çözüme kavuşturacağını söyledi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Ormanlı halkının kendilerini hiç mahcup etmediğini hem Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a hem de milletvekilliğinde AK Parti’ye yüksek oranda oy vererek güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Başol, kendilerinin de onlara karşı mahcup olmamak için her türlü hizmeti yapacağını anlattı. 244 saat halkın hizmetinde olduğunu vurgulayan Başol, ayrıca vatandaşların fitnelere kanmayarak, tüm belde ve köylerde birlik ve beraberliklerini hiç bozmamalarını istedi.