Örnek ceviz bahçesinde fidan diktiler

Protokol, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Önder Ahlat’ın baba ocağını da ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gökhan İnan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Beycuma Belediye Başkanı Vural Kundakçıoğlu, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Demirtaş, Zonguldak İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek ve diğer ilgililerle birlikte çiftçi Ramazan Ahlat ve Ahmet Sarıoğlu’nun ortaklaşa oluşturdukları bahçede örnek ceviz fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Arıdndan Vali Ahmet Çınar, J. Uzmn. Çavuş Önder Ahlat’ın Kaleoğlu köyündeki baba evini ziyaret etti. Vali Ahmet Çınar daha sonra Gökçebey ilçesine geçerek Örmeci Köyü Tavuk Çiftliğinde incelemelerde bulundu.