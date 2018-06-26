Orta refüje çıkıp elektrik direğine çarptı

Alınan bilgiye göre, Emine A. yönetimindeki 54 AU 565 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak ancak durabildi. Kazada yaralanan sürücü Emine A. ile Rahşan A. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ereğli’de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Devrilen elektrik direğinin karşı yönden gelen bir aracın üzerine düşmemesi olası bir faciayı önlendi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.