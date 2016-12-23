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23 Aralık 2016 16:14

Ortaokul öğrencileri Halep için 30 çuval un topladı

Ortaokul öğrencileri Halep için 30 çuval un topladı

23 Aralık 2016 16:14

Zonguldak’ta ortaokul öğrencileri Halep’e destek amacıyla başlattıkları yardım kampanyasında 30 çuval un topladı.
Kent merkezinde eğitim öğretim faaliyetini sürdüren Karaelmas Ortaokulu öğrencileri, Halep için yardım kampanyası başlattı. Proje kapsamında toplanan 30 çuval ununun nakdi olan 2 bin liranın banka dekontunu Zonguldak Müftüsü Mürsel Öztürk’e teslim etti. Halep’te insanların temel ihtiyaç maddelerine ihtiyacı olduğunu ifade eden İl Müftüsü Mürsel Öztürk, "Halkımız mazluma yardım için dikkatli davranıyor. dünyanın da bizden beklediği budur. Bu duygularla büyümemiz lazım. Mazlum olan her insanın yanında olma hedefindeyiz" dedi.
Ziyarette, ortaokul öğrencilerine hediyeler verildi.



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