Oruç Reis, Zonguldak açıklarında maden arıyor

Geminin 2 aylık süreçte yapılacak olan tarama faaliyetlerinin ardından raporun bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor.

Zonguldak’taki deniz altında bulunan taşkömürü rezervinin tespit edilmesi için milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, deniz altındaki kömür rezervi taramasını sürdürüyor. Modern ve ileri teknolojiye sahip olan gemi, 2 aylık süreçte sismik araştırmalar yapacak.

Deniz seviyesinin altında da kömür üretiminin yapıldığı bölgede 100 milyon ton rezervi olduğu bilinen kömürün yaklaşık 40 milyon tonunun deniz altında olduğu ön görülüyor. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, “Oruç Reis, MTA’nın geçen sene dönemin Enerji Bakanı Berat bey zamanında denize indirildi. Yerlilik oranı yüzde 90 civarında oldu. Dünyanın sayılı sismik arama gemilerinden birisidir. Oruç Reis bizim için çok değerli bir gemi. Yaklaşık 1-2 haftadır Zonguldak açıklarında arama tarama yapıyor” diye ifade etti.

“Hem Zonguldak hem de Türkiye için önemli bir gemi”

Genel Başkan Ahmet Demirci, “Yer altındaki tüm madenleri doğalgaz olsun, petrol olsun yalnız kömür değil varsa sismik bir arama ile son teknolojik bir arama yapıyor. En son da buradaki bulguların açıklanmasını bekliyoruz. Enerji Bakanımız ve MTA yetkilileri sanırım bu bulgular doğrultusunda açıklama yapacak. Zonguldak’ta deniz altında ne kadar kömür rezervi var. Onları araştıracak. Doğalgaz var mı başka madenler var mı? Bunun araştırması neticesinde açıklanacak. Yakın zamanda Enerji Bakanımızın Zonguldak’a gelmesini bekliyoruz. Bu neticede gemiye ziyaret öngörülüyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla 2 aya yakın Zonguldak açıklarında inceleme yapılacağını söylediler. Daha önce bizim araştırmalarımızda bazı madenler ve doğalgazın olduğunu biliyorsunuz. İnşallah daha çok netlik kazanacak. Oruç Reis hem bizim için hem de Türkiye için güzel bulgular elde edeceğini düşünüyorum” ifadelerine yer verdi” şeklinde konuştu.

Arama tarama faaliyetlerinden elde edilen bulguların bakanlıkça açıklanması bekleniyor.