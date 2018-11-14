Osmanlı çileği Erdemir'e iki ödül getirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren ve OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir), iletişim endüstrisinin en prestijli ödül programlarından biri olan Felis Ödülleri'nden iki ödülle döndü.

MediaCat dergisi tarafından bu sene 13'üncüsü düzenlenen Felis Ödüllerinin kazananları belli oldu. Bu yıl 3 binden fazla başvuru arasından seçilen projelerin ödüllendirildiği gecede Erdemir, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk/Finans-Ekonomi kategorilerinde ‘Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün' projesiyle tüm rakiplerini geride bırakarak iki ödülün sahibi oldu.

OYAK Maden Metalürji Grubu bünyesinde bulunan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, sadece Karedeniz Ereğli'de yetişen ve özel bir çilek türü olan fakat yok olmaya yüz tutan Osmanlı çileğini korumak için Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün projesini hayata geçirdi. Osmanlı çileğinin üretimini artırma, yetiştiriciliğini teşvik etme, bölgedeki biyoçeşitliliğe ve türün korunmasına katkı sağlama hedeflerine sahip proje sayesinde toprağa küsen çiftçi yeniden tarlaya döndü ve tarihi Osmanlı çileğinin üretiminde önemli bir artış sağlandı.