Otları yok etmek için yapılan ilaçlama arıları telef etti

Arılarının telef olduğunu gören arıcılar durumu İlçe Gıda Tarım Müdürlüğü ile Alaplı Kaymakamlığına bildirdi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları inceleme başlatarak, kovanlardan numune aldı. Telef olan kovanlardan alınan numuneler İlçe tarım Müdürlüğü tarafından inceleneceği bildirildi. Bal arılarının tarımsal ilaç kullanımı nedeni ile telef olduğunu iddia eden arı kovan sahibi Erkan Tok, bilinçsiz ilaçlama yapılması durumunda tüm bölgede arıların telef olacağını söyledi.

Fındık yetiştiriciliğinin yoğun olduğu bölgede tarımsal ilaç kullanıldığını söyleyen arıcı Erkan Tok, “Pazar günü öğlen arılara baktım hiçbir sorun yoktu. Pazartesi kovanların başına gittiğimde hepsini telef olmuş halde buldum. 3 yıllık emeğimiz heba oldu. Yaklaşık 30 bin lira maddi zarara uğradık. Bu konuyu Alaplı Kaymakamlığa dilekçe yazarak suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

Arı ve bitki üreticilerinin ilaçlama konusunda devamlı uyarıldığını söyleyen Alaplı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Rafet Yılmaz ise, ’’Son dönemde kanola tarlalarına yapılan zirai ilaçlama sonrası üzücü haberler aldık. Arazi sahiplerinin bilgisi olmasına rağmen zararlı zirai ilaç atmalarından dolayı arı kolonilerinde çok hızlı bir düşüş ve zayiatların olduğunu öğrendik. Fakat bu ilaçlar, Bakanlığın uyarılarına göre arıya zarar vermeyecek zehirsiz türden olmalıdır. Yapılan ilaçlamalarda zamanlamanın yanlış olduğu kanaatindeyiz. Bizler ilaçlama yapılmasın demiyoruz ancak ilaçlamaların usulüne uygun yapılmasını istiyoruz. İlaçlama saatlerine uyulması, yasaklı ilaçların asla kullanılmaması bizlerin ve doğal yaşamın da yararına olacaktır diye konuştu.