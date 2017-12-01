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01 Aralık 2017 14:52

Oto lastikçilerinde 1 Aralık yoğunluğu

Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık tarihi itibari ile başladı.

Oto lastikçilerinde 1 Aralık yoğunluğu

01 Aralık 2017 14:52

Uygulama 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.


Araçların kış şartlarına uygun hale getirilmemesinden dolayı trafiğin aksaması nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlere karşı başlatılan kış lastiği takma uygulaması, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için bugün başladı.


Kış lastiği uygulaması hakkında açıklama yapan rot-balans ustası Arif Sezgin, “Kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. İşlerde yoğunluk başladı. Kış lastiği kullanımına sadece ticari araç sürücüleri değil tüm araç sürücüleri özen göstermeli. Kış lastikleri kış koşullarında lastiğin sertleşmesini önleyen özel bir bileşime sahip olup özel tasarımı ile karlı ve buzlu yollarda daha sağlam yol tutuşu, daha kısa fren mesafesi sağlar. Bu nedenle güvenli yolculuk yapmak için sadece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar değil tüm sürücüler araçlarına kış lastikleri taktırsınlar" şeklinde konuştu.




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