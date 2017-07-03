Otomobil 15 metreden uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Kozlu ilçesi Kozluköy mevkisinde meydana geldi. Kozluköy mevkisine seyir halindeki Oğuz K. idaresindeki 67 ZL 636 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 15 metreden uçuruma yuvarlandı. Ormanlık alana uçan otomobil ağaçlara çarparak yan durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Oğuz K. ve araçta bulunan ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ile birlikte BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.