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06 Ocak 2017 18:59

Otomobil 20 metreden bahçeye uçtular: 4 yaralı

Otomobil 20 metreden bahçeye uçtular: 4 yaralı

06 Ocak 2017 18:59

Zonguldak’ta içerisinde 5 kişinin bulunduğu araç 20 metreden bahçeye uçtu. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kozlu ilçesi Fazilet Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, İkbal K. idaresindeki 67 AC 328 plakalı cip, kontrolden çıkarak 20 metreden fındık bahçesine uçtu. Bir süre sonra durabilen araçta bulunan Ecrin A. (5), Güler A. (30), Emine Ö. (42) ve Bülbül K. (54) hafif şekilde yaralandı. Kaza ihbarını alan 112 ve UMKE ekipleri ile Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine hareket etti.
Kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Ecrin A. ile Güler A. BEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Emine Ö. ile Bülbül K. da Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken sürücü kısa süreli şok yaşadı. Minik Ecrin ise olayın şokunu yaşadığı kaza sonrası gözyaşı döktü. Babasına sarılan minik kızı yine babası teselli etti.
Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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