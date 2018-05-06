Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 1’i çocuk 5 yaralı

Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma ilçesi Gökçeler köyü Filyos mevkiinde meydana geldi. Saltukova istikametinden gelen İsmail Y. idaresindeki 67 DE 685 plakalı araç ile Turan V. idaresindeki 67 ZL 904 plakalı beton mikseri kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1’i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. AFAD ekipleri de sağlık ekipleriyle birlikte yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İsmail Y. (45), Sercan Y. (10), Durkadın Y. (65), Efe Y. (3) ve Ömer Y. (78) ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım güçlükle sağlandı.