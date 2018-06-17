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17 Haziran 2018 21:23

Otomobil, bisikletle gezinti yapan kadına çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde otomobil bisiklete çarptı.

Otomobil, bisikletle gezinti yapan kadına çarptı: 2 yaralı

17 Haziran 2018 21:23

Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Çaycuma’ya bağlı Kayıkçılar köyü yol ayrımında meydana geldi. Bartın istikametinden Ankara istikametine giden Kadir B. idaresindeki 06 FJ2948 plakalı otomobil, ilçeye bağlı kayıkçılar köyü kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsü Gamze K.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü metrelerce yükselerek orta refüje fırladı. Kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın da hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bisiklet sürücüsü kadına ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından bisiklet sürücüsü tedavi edilmek üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Merkezine kaldırıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.




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