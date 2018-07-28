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28 Temmuz 2018 23:05

Otomobil dere kenarında asılı kaldı, vatandaşlar merakla kaza yerine koştu

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan araç dere kenarında asılı kaldı.

Otomobil dere kenarında asılı kaldı, vatandaşlar merakla kaza yerine koştu

28 Temmuz 2018 23:05

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, vatandaşlar merakla kurtarma çalışmalarını izledi.


Kaza, Alaplı ilçesine bağlı İncivez koyu mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan A. yönetimindeki 67 SL 666 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İncivez Deresi kenarında asılı kaldı. Araç uçurumda asılı kalırken, şoför Burhan A. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 metre yükseklikte asılı kalan aracın dereye uçmaması için önlem aldı. Kazayı duyan vatandaşlar da merakla kaza yerine gelerek çalışmaları izledi.


Ambulans içerisinde ayakta tedavi edilen Burhan A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı, “Araba giderken birden kayboldu. Bu bölge çok karanlık ve hiçbir önleyici tabela yok. Yetkililer buraya aydınlatma koymaları gerekir” dedi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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