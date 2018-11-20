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Otomobil domuz sürüsüne çarptı: 1 domuz telef oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 1 domuz telef oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobilin domuz sürüsüne çarpması sonucu 1 domuz telef oldu.


Kaza, gece saatlerinde Çaycuma - Perşembe beldesi karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bir anda karşısına çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle 1 domuz telef oldu. Araçta bulunanlar kısa süreli şok yaşarken, kazada ölen yada yaralanın olmadığı öğrenildi.

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