Otomobil farıyla karaca avına 5 bin 889 lira ceza

Zonguldak'ta otomobil farıyla yasa dışı yollardan kara avı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında 5 bin 889 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Zonguldak İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekiplerince yapılan denetimlerde, Devrek ilçesine bağlı Buldandere mevkiinde gece, yasa dışı far avı yaparken yakalanan üç kişiye 5 bin 889 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca İl Şube Müdürlüğünce şahsın, yasa dışı far avında kullandığı tespit edilen otomobile, av sırasında kullandığı yasa dışı tüfek ve fenere de el konuldu.