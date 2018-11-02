İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil farıyla karaca avına 5 bin 889 lira ceza

Zonguldak’ta otomobil farıyla yasa dışı yollardan kara avı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında 5 bin 889 lira idari para cezası verildi.

Zonguldak'ta otomobil farıyla yasa dışı yollardan kara avı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli hakkında 5 bin 889 lira idari para cezası verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Zonguldak İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol Ekiplerince yapılan denetimlerde, Devrek ilçesine bağlı Buldandere mevkiinde gece, yasa dışı far avı yaparken yakalanan üç kişiye 5 bin 889 lira idari yaptırım uygulandı.


Ayrıca İl Şube Müdürlüğünce şahsın, yasa dışı far avında kullandığı tespit edilen otomobile, av sırasında kullandığı yasa dışı tüfek ve fenere de el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.