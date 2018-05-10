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10 Mayıs 2018 23:10

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Alaplı ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

10 Mayıs 2018 23:10


Edinilen bilgiye göre kaza, Alaplı-Kdz. Ereğli karayolu Pidos mevkiinde meydana geldi.


Alaplı istikametinden gelen 35 AH 3694 plakalı otomobil sürücüsü Emre O., Pidos mevkii önündeki yol ayrımından “U” dönüşü yapmak isterken, arkadan gelen motosikletle çarpıştı.


Çarpmanın etkisiyle 67ADD 701 plakalı motosikletin sürücüsü Atakan Y. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz sürücüsü sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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