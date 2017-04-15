Otomobil kamyonla çarpıştı

Kaza, Devrek Yolu Caddesi, Balcılar Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan Devrek Yolu Caddesi’ne çıkmaya çalışan Hacer Ü. İdaresindeki 67 LG 418 plakalı otomobil, Devrek Yolu Caddesi’nden şehir merkezi istikametine seyir eden Ayhan O. İdaresindeki 67 LY 612 plakalı tuğla yüklü kamyon ile çarpıştı. Kaza nedeniyle kontrolü kaybeden sürücü Hacer Ü. Otomobili ile kaldırıma savrulurken, demir korkuluklara takıldı. kamyonu fark edemedi. Tuğla yüklü kamyonun çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Hacer Ü. istinat duvarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Hacer Ü. Kazayı hafifi sıyrıklarla atlatırken, kamyondaki tuğlalar çarpmanın etkisi ile yola savruldu. Kazada yaralı olmayınca taraflar kendi arasında tutanak hazırlayıp, otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından olay yerinden ayrıldı.