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05 Temmuz 2017 18:34

Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir otomobilin park halindeki iki araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

05 Temmuz 2017 18:34


Edinilen bilgiye göre, Devrek yol ayrımı istikametinden çarşı istikametine giden Anıl E. idaresindeki 67 LU 343 plakalı otomobil, Kdz. Ereğli Ömer Halisdemir Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde ki iki araca çarptı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan sürücü Anıl E.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hasar gören otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, sürücü Anıl E. nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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