Otomobil takla attı, sürücüsünün burnu bile kanamadı

Kazada sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı’dan Ereğli ilçesi yönüne giden Aydın A. yönetimindeki 67 LV 649 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı Karayolu’nun plajlar mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü Aydın A., kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla da ters dönen otomobilinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle plajlar mevkisi Ereğli istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.