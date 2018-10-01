Otomobil yön tabelasına çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yön tabelasının bulunduğu direğe çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Çaycuma-Bakacakkadı karayolu üzeri Eski Sanayi Sitesine yakın mevkinde meydana geldi. İrfan Özkara yönetimindeki 67 ZG 320 plakalı otomobil Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yön tabelasının bulunduğu direğe çarparak kaldırıma çıktı. Kazada araç sürücüsü İrfan Özkara yaralanırken otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.