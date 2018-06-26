Otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kavaklık Mahallesi girişindeki benzin istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Y. idaresindeki 67 SC 710 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki Nafiye Özyılmaz’a çarptı. Yere yığılan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisi devam ediyor. Otomobil sürücüsü Murat Y. yaşlı kadının aniden yola fırlaması sonucu kazanın meydana geldiğini söylerken, görgü şahitleri de otomobil yaya geçidine geldiğinde kadının karşıya geçmeye çalıştığını anlattı. Kazaya karışan sürücü ifadesinin alınması için karakola götürülürken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.