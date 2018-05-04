Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesi İnönü Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilin motor kısmından gelen sesleri duyan vatandaşlar, süpürge sapı ile vurarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin acı acı miyavlamasına daha fazla dayanamayan duyarlı çevre halkı itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Araç sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte çalışmaya başlayan arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlardan sonra yavru kediyi motor kısmından çıkararak özgürlüğüne kavuşturdu. Uzun zamandan beri aracın motor kısmında sıkışıp kaldığı tahmin edilen yavru kedi kurtarıldıktan sonra gözden kayboldu.