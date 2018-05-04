Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 14:56

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

04 Mayıs 2018 14:56


Zonguldak’ın Devrek ilçesi İnönü Caddesi’nde park halinde bulunan otomobilin motor kısmından gelen sesleri duyan vatandaşlar, süpürge sapı ile vurarak kediyi kurtarmaya çalıştı. Kedinin acı acı miyavlamasına daha fazla dayanamayan duyarlı çevre halkı itfaiye ekiplerini arayarak yardım talebinde bulundu. Araç sahibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte çalışmaya başlayan arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlardan sonra yavru kediyi motor kısmından çıkararak özgürlüğüne kavuşturdu. Uzun zamandan beri aracın motor kısmında sıkışıp kaldığı tahmin edilen yavru kedi kurtarıldıktan sonra gözden kayboldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
17
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    17°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç