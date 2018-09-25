Otomobille 120 metreden uçtular, ağaçlar kurtardı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, 120 metreden şarampole uçtu. Ağaçlara takılan otomobilde bulunan 2 kişi kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. Mustafa Şahin idaresindeki 22 BK 536 plakalı araçla seyir halindeyken yağış nedeniyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 120 metreden şarampole uçtu. Ağaçlara takılan araçta bulunan şoför Mustafa Şahin ve Halis Doğan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ekiplerin halat yardımıyla kurtardığı yaralılar, ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.