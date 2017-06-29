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29 Haziran 2017 18:17

Otomobille çarpışan motosikletliyi başındaki kaskı kurtardı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan motosikletteki yolcuyu başındaki kaskı kurtardı.

Otomobille çarpışan motosikletliyi başındaki kaskı kurtardı

29 Haziran 2017 18:17


Kaza, Yeşiltepe-Kepez yolun Devrek yol ayrımı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çetin Günay (45) idaresindeki 67 SA 244 plakalı otomobil, Mustafa Hırçın idaresindeki 67 LR 566 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün ablası olduğu öğrenilen Melike Hırçın (22) başındaki kaskı sayesinde hafif yaralı olarak kazayı atlattı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken kazaya karışan sürücüler ifadeleri için karakola götürüldü.


Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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