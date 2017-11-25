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25 Kasım 2017 17:33

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

25 Kasım 2017 17:33

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza, saat 12.30 sularında Gülüç köprüsü üzerinde medyana geldi. Alınan bilgilere göre, Ereğli istikametine giden Ender Bayav (27) idaresindeki 67 LK 626 plakalı otomobil, Yaşar Uysal’ın (32) kullandığı 34 U 8025 plakalı motosikletle çarpıştı. İddiaya göre kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yaşar Uysal, kendisine çarptığını iddia ettiği sürücü ile kavga etti. Araya giren vatandaşlar ve polis tarafından kavga sonlandırılırken, yaralı sürücü daha sonra ambulansa alınarak devlet hastanesine kaldırıldı. Sürücü Uysal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Darp edildiğini iddia eden otomobil sürücüsü Ender Bayav, alınan doktor raporunun ardından ifadesi alınmak üzere Gülüç polis karakoluna götürüldü. Savcılık kaza ile soruşturma başlattı.




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