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23 Ağustos 2018 18:55

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otomobille tarım aracı çarpıştı: 6 yaralı

23 Ağustos 2018 18:55


Kaza, Alaplı ilçesine bağlı Onurlu köyü Sucallı Mahallesi yolu üzerinde medyana geldi. İddiaya göre Suna Uyan idaresindeki 67 SG 280 plakalı otomobil halk arasında ‘pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Kazada kontrolden çıkarak fındık tarlasına yuvarlanan tarım aracındaki 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan Ramazan (38), Mehmet (27), Şaziye (35), Dilara (14), Mert (10) ve Yağmur Kocaman (7) olay yerine gelen ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




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