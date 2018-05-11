Gencin sigara kullandığını öğrenen Emniyet Müdürü, engelli gence sigarayı bırakma sözüne karşılık maddi destekte bulunacağı sözünü verdi.

Doğuştan engelli olduğu öğrenilen İsmet Fidan, Kent merkezinden Kdz. Ereğli ilçesine gitmek için otostop çekti. Bu sırada ilçeye hareket eden Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da otostop çeken genci makam aracına alarak birlikte yolculuk yaptı. Genç ile yolculuk boyunca sohbet eden Turanlı, sohbeti de sosyal medya hesabından paylaştı. Turanlı, "Ben Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı. Bu uşağı yolda bulduk. Güzel uşak, iyi uşak. Ereğli’de futbol oynayan, geleceği parlak bir kardeşimiz. Kdz. Ereğli’ye toplantıya gidiyorum. Engelliler Haftası dolayısıyla bu da tevafuk oldu. Bu kardeşimizi tanıma fırsatı bulduk. Güzel insan kalbi güzel, kendi güzel insan. O’na kötülük edenlere Allah yerin dibine batırsın. Ama kötü bir şeyi var. Sigara içiyor. Sigara işini bırakırsa ben de ona aylık kazancı kadar yardımcı olacağım. 1 yıl. Ama hep beraber takip edeceğiz. Buradan söz versin şimdi. Sigarayı bırakacaksın, aylık kazancın kadar her ay bir yıl süreyle sana yardım edeceğiz. Ben edeceğim. Sigarayı bıraktığına emin olduğum andan itibaren yardım edeceğiz" diye konuştu.