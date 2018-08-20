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20 Ağustos 2018 13:44

Öykü Gürman konseri büyük ilgi gördü

Devrek’te bu yıl 29.

Öykü Gürman konseri büyük ilgi gördü

20 Ağustos 2018 13:44

düzenlenen festivalde sanatçı Öykü Gürman’ın konseri büyük ilgi gördü


Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen ve sunuculuğunu Mutlu Ulusoy ile Mülayim’in yaptığı ve bu yıl 29. gerçekleştirilen 17-18 ve 19 Ağustos tarihleri arasında hayata geçirilen Devrek Baston ve Kültür Festivali etkinliklerinin son gününde yer alan etkinlikte sanatçı Uğur Öykü Gürman tarafından verilen konser ile yüzlerce davetliye unutulmaz saatler yaşattı.


Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konser özellikle yurt dışından gelen gurbetçilere büyük moral verirken, vatandaşlar geç saatlere kadar eğlenmenin tadını çıkardılar. Konserden sonra AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ve Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından sanatçıya ilçenin Sembolü olan Devrek Bastonu hediye edildi.


Konserden sonra organize edilen havai fişek gösterileri vatandaşları büyülerken bu yıl 29. düzenlenen Uluslar arası Baston ve Kültür Festivali de sona ermiş oldu.




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