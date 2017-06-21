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21 Haziran 2017 17:41

Özdemir’den Kadir Gecesi mesajı

AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir’den Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 17:41


AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Özdemir, mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak şöyle dedi:


"Kadir Gecesi Kuran’ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının yoğun olarak yaşandığı Mübarek Ramazan Ayı’nda idrak edeceğimiz ve bin aydan daha hayırlı olarak bilinen Kadir Gecesi’ni tebrik eder, halkımıza ve Tüm İslam Alemine hayırlara vesile olmasını dilerim. Bu vesileyle tuttuğumuz oruçların, ettiğimiz duaların ve tüm ibadetlerimizin kabulünü Yüce Rabbimden niyaz eder, Kadir Gecesi’nin hayır ve bereketinden nasiplenmenizi dilerim."




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