(Özel) Ağızlarıyla fırça tuttular, görmeden boya yaptılar

Resim atölyesinde bazı öğrenciler boya fırçasını ağzıyla tuttu, bazıları ise gözlerini kapatıp elleriyle boya ve su kabının yerini aradı.

Kent merkezindeki Prof. Dr. İlhan Varan Kız imam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’na dikkat çekmek için farkındalık çalışması yaptı. Hafta boyunca sürecek olan çalışmada, öğretmen ve öğrenciler engellilerin yaşamlarına ortak oldular. Resim atölyesindeki öğrencilerden bazıları gözlerini kapatıp el yordamıyla boya ve su kabının yerini aradı.. Görmeden boya yapan öğrenciler, “Engelli değil engelsiz” yazarak herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çektiler. Bazı öğrenciler ise boya fırçasını ağızlarıyla tutarak resim çalışması yaptı.

Gözlerini bağlayıp sınıfını aradı, görmeden ders anlattı

Matematik öğretmeni Cenk Akman da projeye destek verdi. Öğretmen arkadaşlarının yardımıyla gözlerini bağlayan Akman, sınıfına elindeki sopa yardımıyla ulaştı. Öğretmenler odasından çıkarak iki kat üstteki sınıfına ulaşan Akman’ı gören öğrencileri ise şaşkınlığını gizleyemedi. Akman, “Çok zor bir süreç. Öğretmenler odasından çıkıp da sınıfa kadar gelmek, bu merdivenleri çıkmak sınıfı bulmak, sınıf içerisinde de Matematik anlatmak gerçekten çok zormuş. Bunu yaşadım. Hele hele Matematik dersinde iletişimi sağlamak oldukça zor. Zihinde yapılan işlemlerimiz vardır ama aynı zamanda da görsellik gerektiriyor. Dolayısıyla bunun öğrencilere yaşatılması benim için özellikle zor oldu. En basit konuyu işlememize rağmen zorlandım” dedi.

İşaret diliyle ‘Matematik’ anlattı

Aldığı işaret dili eğitiminin ardından etkinlikler kapsamında öğrencilerine işaret diliyle ders anlatan Matematik Öğretmeni Ezgi Özdağ ise, “Geçen yıl İşitme Engelliler Okulu’nda öğretmenlik görevi yaptığım için kurslara gittim, eğitim aldım ve bu dili öğrendim. Onlar ile iletişim kurmak çok güzel bir duygu. En ufak bir kelime bile işaret dilini söyleseniz mutlu oluyorlardı. Herkesin işaret dilini bilmesi gerekiyor. Halk Eğitim Merkezleri’nde kurslar açılıyor, okullarda bu işaret diliyle ilgili eğitimler verilebilir. Öğrencilerimiz zaten çok meraklı. Derslerin sonlarında ben bazen öğrencilere harfleri, sayıları ve Matematik terimlerini anlatıyorum” diye konuştu.

“Öğrencilerde duyarlılık oluşturmaya çalıştık”

Okul Müdür Yardımcısı Feride Demirel ise, “Okul olarak biz Engelli Haftası’nda öncelikli hedefimiz çocuklarda duyarlılığı artırmaktı. Hayata bir engelli gözüyle bakmalarını istedik. Onların yaşadıkları sorunları sıkıntıları günlük yaşamdaki yaşadıklarını görmelerini sağladık. Bunun için de okulumuzda birkaç gündür düzenli etkinlikler yaptık. Bir sınıfımız resim dersinde gözleri kapalı şekilde çalıştı. Bir öğretmenimiz görme engelli olarak sınıfına gitmeye çalıştı. Bir sınıftaki öğretmenimiz çok kısık sesle ders anlattı. Bu şekilde etkinlikler yaparak çocuklarımıza duyarlılık oluşturmaya çalıştık” ifadelerini kullandı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca okuldaki programların devam edeceği öğrenildi.