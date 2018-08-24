(Özel) Bu köyde telefon çekmiyor

Hakkâri’de Jandarma Özel Hareket (JÖH) da görevli olan eşi Kerim Yaşar ile görüşmek için her gün 2 kilometre yol yürüyen Songül Yaşar mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Yukarı Göynük köyünde yaşayan vatandaşlar telefonla görüşebilmek için yüksek noktalara çıkmak zorunda kalıyor. Aldıkları binlerce liralık telefonlara rağmen görüşme yapamadıklarını belirttiler. Köy içinde hiçbir GSM operatörü şebekesinin çekmediği Yukarı Göynük köyünde telefonla görüşmek isteyenler 2 kilometre yol yürüyerek köyün yüksek kesimlerine çıkarak şebekenin çekmesini bekliyor.

“Eşimin oğlumuzun büyüdüğüne şahit olmasını istiyorum”

Eşinin Hakkari’de görevde olduğunu ve köyde telefon çekmemesi sebebiyle oğlunun babasıyla görüşemediğini ifade eden Songül Yaşar, “5 yıldır bu köyde yaşıyorum. 2013 yılında bu köye gelin olarak geldim. Bu köyde iletişim sıkıntısı çok fazla, eşim Jandarma özel Harekâtta Hakkâri’de görev yapıyor. Ona görüşebilmek için her gün ben 2 kilometre yol yürüyorum. Eşim oğlunun sesini duymak istiyor duyamıyor, görmek istiyor göremiyor. Çünkü internet, telefon hiç biri yok bu köyde eşim gittiğinden beri annemlerde kalıyorum. Eşimle iletişime geçmem daha kolay oluyor. Köyde sadece iletişim sıkıntısı değil ulaşım sıkıntısı da var. Çocuğum hastalandığında ben köyde deli gibi birilerini arıyorum. Taksi çağıramıyorum telefon çekmiyor. Bir sağlık sorunu yaşadığımda evde tek başına mücadele etmek zorunda kalıyorum. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum. Çünkü eşim 5 yıl daha doğuda görev yapacak. Ben eşimin oğlumun büyüdüğüne şahit olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Köye akraba ziyareti gerçekleştirmek için gelen gurbetçiler ise yıllardır telefon sıkıntısı yaşadıklarını ve defalarca ilgili kurumlara müracaatta bulunduklarını kaydederek, sorunlarının biran önce giderilmesini istediler.