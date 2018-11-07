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Özel çocuklar Tebessüm Sineması'nda film izledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Tebessüm Sinema ilk misafirlerini ağırladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi Tebessüm Sinema ilk misafirlerini ağırladı.


Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından kısa süre önce açılan, Atatürk Kültür Merkezi içerisinde engelli ve ailelerinin yararlanabileceği Tebessüm Sineması özel öğrencileri ağırladı. Engelliler İş Uygulama Merkezi öğrenci ve öğretmenleri Tebessüm Sineması'nı ziyaret ederek, film izlediler.


Engelli öğrenci ve öğretmenleriyle muhabbet eden Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ”birbirlerini seven insanlar için engeller, bir tatlı tebessümden ibarettir” ifadelerine yer verdi.

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