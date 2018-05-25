(Özel) Dünyaya ün salan Devrek Bastonu teknolojiye direniyor

Sağlamlığı ve süslemeleriyle dikkat çeken Devrek Bastonu, fabrikasyon bastonlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Devrek ilçesinde ’asaletin simgesi’ olarak kabul edilen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, kadın ustaların elinde hayat buluyor. Kızılcık ağacından yapılan Devrek Bastonu, sağlamlığıyla da büyük ilgi görüyor.

Bastonun dünyaya tanıtımı ise tanıtım fuarları sayesinde oluyor. El yapımı bastonların işçiliği arttıkça fiyatı da yükseliyor. 20 liradan başlayan baston fiyatları 2 bin liraya kadar yükselebiliyor. Motif ve desenlerle süslenen dünyaca ünlü Devrek Bastonu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın yanı sıra yerli ve yabancı devlet büyükleri ve sanatçılara da hediye edildi.

Çeşitli hayvan figürlerinin de işlenebildiği bastonculuk sektörü ise Devrek ilçesinde yıllardır yaşatılmaya çalışılıyor. Fabrika üretimleri nedeniyle el yapımı ürünlere olan ilgi ise günden güne azalıyor.

“Atalarımızdan yadigar kalan bir eser”

18 yıldır Devrek Bastonu işlediğini anlatan 50 yaşındaki Saadettin Horoz, bastonun atalardan kalan yadigar bir eser olduğunu ifade etti. Birçok ilde fabrikasyon bastonların üretildiğini ancak Devrek Bastonunun kalite ve sağlamlığının yerini alamadığını ifade eden Horoz, “Bizim bastonumuzun özelliği zaten el işçiliği olduğu için Devrek bastonu. Biz bir ağacı keresteden biçip de veya fabrikasyonla alıp da yapmıyoruz. Bizim bastonumuzun özelliği tamamen kızılcık ağacından olduğu için Devrek bastonu. Bu da bize atalarımızdan alan el emeği göz nuru. Bir eserdir, biz de bunu el işi olarak yine devam ettirmeye çalışıyoruz. Gerçek Devrek bastonu kızılcık dalından ve tamamen el emeği ile yapılan bir bastondur. Fabrikasyon bastonu birçok ilimizde yapıyorlar. Antep’te, Tokat’ta, Bitlis’te yapıyorlar” diye konuştu.

“Yapımı en az bir ay zaman alıyor”

Horoz, baston için kullanılacak olan ağacın fiziki durumuna göre üzerine yılan, baklava gibi çeşitli motifler işlediklerini ifade etti. Horoz, Kanada, Finlandiya ve Almanya gibi ülkelere baston ihraç ettiklerini de hatırlatarak şöyle dedi:

“Bizim bastonumuzun özelliği el işçiliği ve üzerindeki motif. Yılan motifi, baklava dilimi ağacın durumuna göre ne gerekiyorsa o motifi yapmaya çalışıyoruz. Bir Devrek bastonu el işçiliği yapıldığı zaman en az 25-30 gün alan baston var. Yekpare tekparça bir daldan yaptığımız zaman en az 1 ay kadar zaman alıyor. Kızılcık ağacının dışındaki ağaçlardan Devrek Bastonu yapılmaz. Gürgenden, kayından Devrek Bastonu yapılıyor ama o Devrek Bastonu olarak geçmiyor. Onu her yerde yapıyorlar. Ama kızılcık ağacının yerini tutma şansı yok. Çünkü Kızılcık ağacı sağlam, lifli ve dayanıklı bir ağaç olduğu için Devrek Bastonu dayanıklı ağaçtır. Türkiye genelinden yerli turist dediğimiz turlar geliyor. Mutlaka Devrek’e uğrarlar. Biz kooperatif olduğumuz için Kanada, Finlandiya’ya da gönderiyoruz. Almanya gibi çeşitli ülkelere baston gönderiyoruz.”

El emeği ile yapımı günler süren bastonun, kent için önemli bir değer olduğunu ifade eden ustalar, Devrek Bastonu’nu eski ününe kavuşturabilmek için mücadelesini sürdürüyor.