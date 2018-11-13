Özel eğitimli çocuklar için ‘Kuaförüm Okulda' projesi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, özel eğitimli çocuklar için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kuaförüm Okulda' projesi faaliyete geçiriliyor.

Çaycuma Kaymakamlığı, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve bayan kuaförü olan Esin Akçaalan ortaklığında özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik planlanan ‘Kuaförüm Okulda' adlı proje 15 Kasım'da başlıyor. Bayan kuaför işi ile uğraşan Esin Akçaalan, her salı günü özel eğitim öğrencilerine farkındalık oluşturmak amacıyla öz bakım becerilerini geliştirmek, değer duygusu aşılamak ve kendisinin değerli olduğunu bilmesine katkı sağlamak amacıyla 'Kuaförüm Okulda' projesi kapsamında ilçe milli eğitim de kız ve erkek 210 özel eğitim öğrencisine eğitim verilecek. Proje için gerekli olan imzalar Kaymakam Serkan Keçeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Esin Akçaalan arasında atıldı.

“Özgüven kazandırmasında katkıda bulunacağına inanıyorum”

Kaymakam Serkan Keçeli bakımlı olmanın insanlara özgüven verdiğini ve insanların bakımlı olmaktan keyif aldığını belirterek, “Aynaya baktığında kendini bakımlı bir insan olarak görürse daha öz güvenli oluyor. Projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilere özgüven kazandırılmasında katkıda bulunacağına inanıyorum. Esin hanım ve beraberinde erkek öğrenciler için görev alacak arkadaşımıza da başarılar diliyoruz. İnşallah güzel bir çalışma ortaya çıkacaktır” dedi.

Proje yöneticisi Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz projenin amacının özel eğitim öğrencilerinde farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Özel eğitim öğrencilerinin de öz bakım becerilerini geliştirmek, kendine güven duygusunu oluşturmak ve öğrencilerin özgüvenlerini artırmak, kendisinin önemli ve özel olduğu duygusunu geliştirmek için böyle bir proje düşündük” diye konuştu.

Proje kapsamında kuaför Esin Akçaalan 6 ay sürecek çalışmada hiçbir ücret almadan öğrencilerin saçları ile ilgilenerek bakımlarını yapacak. Akçaalan böyle bir projenin içerisinde olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.