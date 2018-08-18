(Özel) EMKO, yerli kombi ile Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu

Firma, doların yükselmesi nedeniyle ürettikleri ürünün ham maddesinin alımında zorluk çektiklerini belirterek ham maddenin satışının Türk lirası ile yapılmasını istiyor.

Gökçebey ilçesinin Bakacakkadı beldesinde panel radyatör, havlupan ve katı yakıtlı kazan üreten EMKO Isı, 2015 yılında ise kombi sektörüne adım attı. 600 personel istihdam eden firma, dünyanın 57 ülkesine ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

1993 yılında kurulan fabrikada 23 yıldan bu yana durmadan çalıştıklarını aktaran Arı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Günal, "EMKO, 1993 senesinde kuruluşuna başladığımız bir panel, radyatör fabrikasıdır. 1995 yılının ortalarında üretime geçtik. Aradan geçen 23 yıllık zaman diliminde Reis-i Cumhurumuz gibi ‘durmak yok, yola devam’ diyerek çalışıyoruz. İhracattaki payımız ilk 6 ayda ciromuzun yüzde 23’ü, son altı ayda yüzde 35-36’ya kadar her yıl çıkıyoruz. Bu yıl da çıkacağımızı umut ediyoruz. Dünyanın 57 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bu ihracat yaptığımız ülkeler, Avrupa Birliği ülkeleri olduğu gibi Çin, Rusya, Ukrayna, Moğolistan, İsrail, Ürdün, Pakistan ve işin en can alıcı noktası Şili ve Kolombiya’ya kadar ihracatımız var. Bu ihracatımız ürünün kaliteli olmasından doğru bunu başarabiliyoruz. Bu ülkelere ürün satışımız oluyor. İnşallah bundan sonra da devam edecek" diye konuştu.

Türkiye’nin yerli kombisini üretip dünyaya satıyorlar

İtalya, Almanya ve Fransa’nın ürettiği kombilerin yanı sıra Türkiye’de yerli kombiyi üreterek dünyaya sattıklarını aktaran Günay, "Bizim ülkemiz ve EMKO radyatör kısmında bütün dünyadaki üreticilerden daha çok radyatör üretiliyor. Kombi kısmında bu tersine dönüyor. Dünyada en çok İtalya, Almanya ve Fransa kombiyi üretiyor. Türkiye’de yerli olarak kombiyi EMKO ve bir Türk firması daha üretiyor. Diğer üreten firmalar yabancı ülke firmalarıdır. Bizim gibi sacından, kalıbından hepsini kendi yapan yerli firma olarak EMKO bunların en önündedir" ifadelerine yer verdi.

"Doların yükselişi tamamen siyasi bir olaydır"

57 ülkeye yaptıkları ihracatla başarılarını sürdürdüklerini ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurduklarını aktaran Günay, doların yükselmesi dolayısıyla sancılı bir süreç yaşadıklarını ancak bunu atlatacaklarını ifade etti.

Fabrikada üretilen panel, radyatör ve kombilerin ham maddesinin alımında doların yükselmesi nedeniyle zorluk yaşadıklarını belirten Günay, "Türkiye’deki ve dünyadaki doların böyle sıkıntılı duruma gelmesi ekonomik olay değildir. Tamamen siyasi bir olaydır. Bunun çok rahat aşılacağına, eski haline döneceğine inanıyorum. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları dünyanın en iyi sacını üreten firmaların başında gelir. Biz de üretilen bu sacı satın alarak panel, radyatör ve kombi üretiminde ham madde olarak kullanıyoruz. Bu sacları dolar bazında satıyor. Biz bu sacları Türk lirası bazında veya bağlantı yaptığımız günü kur üzerinden ödemek istiyoruz. Kendilerinden de böyle bir talebimiz oldu. Yönetim toplantısı sonrası bize bilgi vereceklerini söylediler. İnşallah bizim isteklerimizi kabul ederler bizler de yolumuza süratle devam ederiz. Ereğli Demir Çelik dünyada Türkiye’yi temsil eden sanayi ürünüdür. Bu sanayi ürününü onlar üretiyorlar, biz de bunu Çin’e, Şili’ye, dünyanın değişik 57 ülkesine satabiliyoruz ve bize TL bazında satış yapmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.