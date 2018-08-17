(Özel) Ev hanımları, gözleme satarak futbol takımına destek sağlıyor

Zonguldak Deplasmanlı Amatör Süper Lig ekiplerinden Çaycumaspor’un geçirdiği sancılı dönem için Çaycuma ilçesinin Yeni köyünden 5 ev hanımı, Çaycumaspor kulübüne destek için gün boyunca, saç üzerinde gözleme yaparak sattılar.

Çaycuma’da Cuma günleri kurulan halk pazarında tezgah açan fedakar ev hanımları haftada sadece bir gün değil birkaç gün gözleme yapıp, satmak istediklerini dile getirdi.

Amaçlarının sadece Çaycumaspor’a katkı sağlamak olduğunu ifade eden Ayten Muslubaş, "Ben Çaycuma Yeni köyden geldim. Toplanmamızın amacı Çaycumaspor’a destek olmak. Arkadaşlarımızla güzel bir ekip olduk. Onlarında bize çok desteği var. Çaycumalılara, vefakâr olan insanlarımıza hepsine teşekkür ederiz, herkesten Allah razı olsun. Onlarda destek olmak, katkıda bulunmak için bizler gibi seferber oldu. Gözleme yetiştiremez olduk. Satışlarımız çok güzel. Çaycumamızı kalkındırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bayanlar genelde futboldan anlamaz ama benim eşim 14 yıl hakemlik yaptı. Oradan da biraz futbola ilgi duyuyorum. Arkadaşlarım Fatma Kukuş, Nebahat Çelebi, Hafize Kukuş ve Gülşen Kırnapçı’ya teşekkür ederim" dedi.

Kadınların bir araya gelerek sergiledikleri fedakarlık ise vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.