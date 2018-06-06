(Özel) Gündüzleri oruç, geceleri antrenman

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanıyor.

Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü’nün güreşçileri, Ramazan Ayı’nda oruç ve sıcak havadan ötürü iftardan sonra, güreş sahasında kurdukları çadırda haftada 3 gün 2,5 saat çalışmalarını sürdürüyor. Sahur vaktine kadar jeneratör yardımıyla aydınlattıkları alanda hazırlıklarını sürdüren güreşçiler, 9-15 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak olan 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlık yapıyor. Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Uğuz, Ramazan Ayı’nda hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sporcuların iftardan sonra antrenmana çıktığını söyledi.

Uğuz, Ramazan Ayı’nda geceler serin geçtiği için güreş sahasında kurdukları çadırda zaman zaman sahura kadar çalıştıklarını söyleyerek, "Alaplı Aktif Gençlik Spor Kulübü olarak, çalışmamızı mecburen gündüzleri oruç tuttuğumuz için, çıraklar da oruç tuttuğu için geceleri 22.00-24.00 arası yapıyoruz. Malum tarihi Kırkpınar var. hedefimiz Kırkpınar’da derece yapmak. Barakamızı kendi imkanlarımızla yaptık. Oğlum da güreş takımımızda. Özellikle Dünya Şampiyonası’na hazırlık yapıyor. Takımımız şu an eksik ve 8 kişi daha bayramdan sonra katılacak. Bize destek olan Belediye Başkanı Nuri Tekin’e teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Güreşçi Sefa Yılmaz da iftardan sonra antrenman yaparak Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlandıklarını belirterek, "Gündüzleri oruç tuttuğumuz için antrenmanlara gece devam ediyoruz. Hedefimiz Edirne’de şampiyon olmaktır" diye konuştu.

Güreşçi Resul Yılmaz da hazırlıklarla ilgili şunları söyledi:

"Zonguldak Alaplı Aktif spor Kulübü’nde güreş yapıyorum. Hocalarımız Hüseyin Uğuz, Yasin Şahin ve Yakup Kaçmaz olmak üzere minderde ve burada gündüzleri oruçlu olduğumu için iftardan sonra idman yapıyoruz. İnşallah Kırkpınar’da tekrar madalya kazanmayı hedefliyorum."