(Özel) Gurbetçi 42 yıllık koleksiyonunu satmak istiyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ikamet eden 78 yaşındaki Asım Kurubaş adlı gurbetçi vatandaş bir merakla 1976 yılında başladığı pul ve para koleksiyonunu satmak istediğini ifade etti. Yabancı uyruklu arkadaşının pul satarak para kazandığını görmesinin ardından koleksiyonculuk merakının başladığını anlatan Kurubaş, 1968 yılında Hollanda’ya çalışmak için gittiğini belirterek, "1976 yıllarında yabancı uyruklu bir arkadaşın bir pulu satarak çok büyük para kazandığını ifade etmesinden sonra ben de o yıldan sonra elime geçen her pulu ve parayı saklamaya çalıştım" dedi.

Yaklaşık bin 500 adet yerli ile yabancı pul ve 200 adet civarında da yabancı ve yerli madeni parası bulunduğunu dile getiren Kurubaş, "Doğrusunu isterseniz değerlerinin ne olduğunu hiç bilmiyorum mutlaka içlerinden çok değerli para ve pullar vardır. Ben profesyonel değilim ama bu işin meraklıları olduğunu biliyorum. Artık bunlarla ilgilenemiyorum elimden çıkartmak istiyorum yani satmak istiyorum ilgilenenlere duyurulur" şeklinde konuştu.

Eşinin pul merakına ilk zamanlar sıcak bakmadığını söyleyen Sevinç Kurubaş ise "Baktım ki eşim ciddi ciddi pul ve para biriktirmeye başladı ben de kendisine destek vermeye başladım ama artık ne ben ne de eşim ilgilenemiyoruz bu işi daha profesyonel ve meraklısına bırakmak istiyoruz" diye konuştu.