(Özel haber) 19 yıldır emekli maaşını sokak kedilerine harcıyor

Zonguldak Alaplı ilçesinde 67 yaşındaki Hasan Kırmacıoğlu, Alaplı barınağında 19 yıldır 50’ye yakın sokak hayvanına her gün yiyecek yetiştiriyor. Kırmacıoğlu, kış mevsimi dolayısıyla oldukça zorlandığı belirtti. 19 yıldır kendini sokak kedilere adayan emekli Hasan Kırmacıoğlu’nun kedilere adadığı hikayesini duyanların sayısı arttıkça destek geliyor. Yaklaşık 50 kediyi, marketlerden satın aldığı tavuk ve kuru mamalar ile her gün besliyor.

Kırmacıoğlu; emekli maaşının kedilere vermesiyle gündeme geldi. Bunun üzerine hayvanseverler aç kalan hayvanlara yardım etmek için seferber oldu.

Türkiye’nin bir çok ilinden havyanseverler tarafından gönderilen kedi ve köpek mamalarını Alaplı Belediyesi tarafından teslim alınarak belediye deposunda biriktiriliyor. Belli sayıya ulaştığında ise hayvansever Emre Yazgan’a teslim ediliyor.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan hayvansever Emre Yazgan, "Kedi ve köpekler için mama yardımı yapmak isteyen kişiler Alaplı Belediyesine gönderebilirler. Bizde hayvanseverler olarak yardımları belediyemizde toplayıp, belirli aralıklarla Kedi ve Köpeklere bu mamaları veriyoruz" dedi.

Hasan Kırmacıoğlu ise yapılan yardımlardan dolayı hayvanseverlere teşekkür ettiğini belirterek, "Bazı insanlar yaz aylarında besledikleri kedi ve köpekleri giderken sokağa bırakıyorlar. Emekli maaşımı bunlara harcıyorum. Çevre köylerden ve sitelerden getirip buraya hayvan bırakanlar oluyor. Ne olur duyarlı olalım. Kışın sokakta kalmasınlar diye limanda bir yer yaptık ama çok sağlıklı bir durum yok. Bunun için mutlaka yardım gerekiyor. Kısa sürede sesimizi duyarak bize yardım elini uzatan tüm hayvanseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.