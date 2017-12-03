(Özel Haber) 71 yaşındaki ressam fırçasıyla Alaplı’yı tanıtıyor

Yılmaz, Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan sayılı Ressamlardan biri oldu.

İlkokul yıllarında resim yapma, karikatür çizme ve güzel yazı yazma merakı olan emekli öğretmen Aydın Yılmaz , yöresel olarak yaptığı Alaplı ve Ereğli tabloları ile ilçenin ve bölgenin tanıtımında büyük rol oynuyor. Resim yapmaya ilkokul yıllarında başladığını belirten Yılmaz, resim yapmanın haricinde şiir yazmayı sevdiğini söyledi. Şimdiye kadar birçok plaket ve teşekkür belgesi aldığını söyleyen Yılmaz, Alaplı ve Ereğli’nin 1950 yıllarındaki durumlarını gösteren tablolar yaptığını ve bunları zaman zaman sergilediğini söyledi.

1965 yıllardaki ilk resmini çizdiğini belirten Yılmaz, 15 günlük çalışma ile resmi tamamladığını söyledi. Aydın yılmaz, "Resim yapmaya ilkokulda başladım, Resim yapmaya daha ilkokul çağlarında okurken başladım. Öğretmenliğimin ilk yıllarında doğa güzellikleri beni çok etkiliyordu. O sıralar desen çalışmalarımı yağlı boyaya çevirme fırsatım oldu. Yağlı boya peyzaj çalışmalarını böylece kendi kendime geliştirme imkanını buldum. 1974 yılında Ankara Gazi Eğitim Resim Bölümü’ne girdim. O yıllarda ressam Osman Oral ve Eşref Ürmen’le tanıştım. Özellikle Osman Oral hocam bendeki resim yapma zevkini tekrar ateşledi. Resim çalışmalarıma ivme kazandırdı. Daha sonra yüksek tahsilimi yarıda bırakmak zorunda kaldım. Ama tablo çalışmalarıma devam ettim. Bana en büyük destek resim izlemeyi çok seven rahmetli eşim olmuştur. Şimdiye kadar 11 sergi açtım. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de açtığım sergilerim oldu” dedi.

Bölgeye ve yöreye ait fotoğraflardan yaralanarak resim çizdiğini belirten Yılmaz, ”Genç nesilden nesle aktarabilmek için, eski yıllara ait tablolarımı o yöreye ait eski fotoğraflardan yararlanarak yapıyorum. Uzun yıllar eğitim camiasında görev aldım. Tabela yazdım. Şimdiye kadar kara kalem portre çalışmalarım hariç yüzlerce tablom olmuştur. Bunların bir kısmını arkadaşlarıma verdim. Bir çok Devlet büyüklerimiz olan , Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ,eski Orman Bakanı Osman Pepe ve Saadet Partisi eski Genel Başkanı Recai Kutan’a Alaplı İlçesine geldiklerinde İlçeye ait bu güzel tablolarımızdan kendilerine verdik” diye konuştu.